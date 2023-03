Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Se paragoni il commercio di esseri umani (utero in affitto) con altre forme vergognose di commercio di esseri umani… - Avvenire_Nei : È «traffico di esseri umani» anche farsi fare i figli all'estero - leone52641 : RT @lvogruppo: ??Maria Zakharova : I bambini che sono stati inviati in Europa dopo l’evacuazione dall’Ucraina hanno affrontato regolarmente… - 80ThePunisher : Una volta #Salvini non si faceva troppi problemi a dire che il responsabile del traffico di esseri umani era #Soros… - EnricoFaraboll1 : Una volta Salvini non si faceva troppi problemi a dire che il responsabile del traffico di esseri umani era Soros.… -

Non le sembra, direttore, che la stessa espressione "trafficanti diumani" si possa e si debba usare anche per definire chi organizza per s o per altri i viaggi all'estero per riuscire, contro ...Per non dire dei mai chiariti versamenti delle autorità italiane a entità libiche controllate direttamente dai boss deldiumani, di armi e di petrolio. Un metodo che "Avvenire" ha ...Il business dei bebè si sta riorganizzando. Le ex destinazioni principali, come l'Ucraina e l'India, sono ormai escluse. Nuovi luoghi per ildiumani stanno guadagnando importanza. Un anno di guerra ha avuto ripercussioni sul business dei bebè in Ucraina. Le immagini che hanno fatto il giro del mondo erano sconvolgenti: ...

È «traffico di esseri umani» anche farsi fare i figli all'estero Avvenire

da tutti gli schieramenti politici sento ormai dire quello che leggo da anni sulle pagine di “Avvenire” e cioè che bisogna fermare i «trafficanti di esseri umani» in riferimento a chi organizza e ...Italia, anno 2017. Marco Minniti: «Sui migranti ho temuto per la tenuta democratica del Paese». Italia, anno 2023. Matteo Piantedosi: «C’è anche il fattore attrattivo di un’opinione ...