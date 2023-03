“È successo in auto con Onestini”. GF Vip 7, la confessione di Alberto dopo la nomination choc (Di martedì 28 marzo 2023) Non si da pace Alberto De Pisis che di fatto ha fatto eliminare Luca Onestini al GF Vip 7. La sua scelta, ha comportato un televoto che ha diviso i fan degli spartani, portando più voti al De Pisis che resta nella casa. Insomma, chiaramente non è colpa sua, ma i sensi di colpa per averlo scelto in questa battaglia all’ultimo voto, non l’hanno fatto dormire stanotte. Tra l’altro, si scopre soltanto dopo, i responsabili dell’eliminazione di Luca Onestini sono buona parte fan “Oriele”. Per loro Luca rappresenterebbe un “pericolo” per la possibile coppia Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fuori dalla casa. Ma non solo, per questa fan-base, Onestini non risulterebbe simpatico. Insomma, per farla breve, alla fine Luca è stato eliminato dal GF Vip e l’unico a sentirsi in colpa è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Non si da paceDe Pisis che di fatto ha fatto eliminare Lucaal GF Vip 7. La sua scelta, ha comportato un televoto che ha diviso i fan degli spartani, portando più voti al De Pisis che resta nella casa. Insomma, chiaramente non è colpa sua, ma i sensi di colpa per averlo scelto in questa battaglia all’ultimo voto, non l’hanno fatto dormire stanotte. Tra l’altro, si scopre soltanto, i responsabili dell’eliminazione di Lucasono buona parte fan “Oriele”. Per loro Luca rappresenterebbe un “pericolo” per la possibile coppia Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fuori dalla casa. Ma non solo, per questa fan-base,non risulterebbe simpatico. Insomma, per farla breve, alla fine Luca è stato eliminato dal GF Vip e l’unico a sentirsi in colpa è stato ...

