È morto Ivan Zollet, il noto speaker radiofonico è stato trovato morto nella sua casa (Di martedì 28 marzo 2023) È morto Ivan Zollet, il noto speaker radiofonico e fondatore di Radio Base Venezia. Il suo corpo senza vita è stato trovato in casa a Ciano del Montello: è stato stroncato da un infarto. Zollet aveva 51 anni. Lo speaker conduceva due programmi molto amati, “Terminus” e “Italiansky”: Radio Base Venezia ha deciso di interrompere le trasmissioni. “Mi tocca scrivere che sei “mancato” e condividerlo con tutti quelli che ti conoscevano. Sappi che non te la perdono. Proprio tu poi. Stronzo. Addio Amico mio. Sai che ti voglio bene. (stronzo). Ciao Ivan Zollet”, il post che ne annuncia la scomparsa su Facebook, scritto da un amico. Tanti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) È, ile fondatore di Radio Base Venezia. Il suo corpo senza vita èina Ciano del Montello: èstroncato da un infarto.aveva 51 anni. Loconduceva due programmi molto amati, “Terminus” e “Italiansky”: Radio Base Venezia ha deciso di interrompere le trasmissioni. “Mi tocca scrivere che sei “mancato” e condividerlo con tutti quelli che ti conoscevano. Sappi che non te la perdono. Proprio tu poi. Stronzo. Addio Amico mio. Sai che ti voglio bene. (stronzo). Ciao”, il post che ne annuncia la scomparsa su Facebook, scritto da un amico. Tanti i ...

