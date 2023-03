È morto Gianni Minà | una vita di interviste | da Castro ai Beatles a Muhammad Ali

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 28 marzo 2023) Il giornalista e conduttore televisivoall'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato sulla sua pagina ufficiale di Facebook. "ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Professor Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Nato a Torino il 17 maggio 1938,ha iniziato la carriera da giornalista nel 1959 a Tuttosport (di cui fu poi direttore dal 1996 al 1998). Il suo debutto in Rai è del 1960, quando ha iniziato a collaborare per la realizzazione dei servizi sportivi sui Giochi Olimpici di Roma. ...