È morto Gianni Minà: una vita di interviste, da Castro ai Beatles a Muhammad Ali (Di martedì 28 marzo 2023) Il giornalista e conduttore televisivo Gianni Minà è morto all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato sulla sua pagina ufficiale di Facebook. "Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Professor Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Nato a Torino il 17 maggio 1938, Gianni Minà ha iniziato la carriera da giornalista nel 1959 a Tuttosport (di cui fu poi direttore dal 1996 al 1998). Il suo debutto in Rai è del 1960, quando ha iniziato a collaborare per la realizzazione dei servizi sportivi sui Giochi Olimpici di Roma.

