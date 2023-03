E la scienza creò il topo senza mamma ma con due papà

Leggi su panorama

(Di martedì 28 marzo 2023) Ilcon due padri biologici è nato. Ricercatori della Kyushu University, in Giappone, sono riusciti a creare in laboratorio ovuli dalle cellule dell’epidermide di unmaschio. Una volta fertilizzati li hanno impiantati nell’utero di una femmina con il risultato di ottenere topi in salute. Questi risultati, annunciati al Summit on Human Genome Editing a Londra, non suggeriscono che potranno a breve essere usati nell’uomo ma preludono a possibili metodi per curare l’infertilità umana e permettere embrioni monogenitoriali. Bisognerà innanzitutto studiare i piccoli topi appena nati, capire come differiscono da quelli nati in maniera naturale e soprattutto capire se le modificazioni dell’espressione genica indotta si conservano bene nell’attività dei geni della prole. Non è nemmeno chiaro se le cellule uovo così prodotte nel caso umano non ...