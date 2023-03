È sì politica ma soprattutto industriale la sonora sconfitta incassata dall'Italia sui carburanti che dovranno accompagnare il graduale passaggio alle emissioni zero nel mercato dell'auto. I ministri ...... mentre BMW ha investito 12,5 milioni di dollari nella startup di e - fuel Prometheus. I "... Il biocarburante più utilizzato in Italia è il. Dal punto di vista tecnico, i biocarburanti ...Nel Nostro Paese il biocarburante più usato è il. Eni (secondo produttore europeo) nelle ... Il via libera alla richiesta della Germania agli e -tiene conto del peso di Berlino in ...

E-Fuels sì, Biodiesel no. Quanto costa all'industria italiana la partita che Meloni ha perso con Berlino L'HuffPost

abbiamo i biocarburanti che ci sono subito», invece «gli e-fuel ci saranno tra 10 anni». In effetti Eni ha già messo sul mercato da oltre un mese un biodiesel che abbatte le emissioni fino al 90%. Il ...Biodiesel is an alternative fuel for diesel engines that is produced by chemically reacting a vegetable oil or animal fat with an alcohol such as methanol or ethanol. The chemical reaction used to ...