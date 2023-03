Dzeko, rinnovo vicino ma non fatto: la volontà dell’Inter e le cifre (Di martedì 28 marzo 2023) Dzeko, come raccontato anche stamattina (vedi articolo), è vicino a rinnovare il contratto con l’Inter in scadenza al 30 giugno. Stando a Sport Mediaset non è però ancora fatta per l’accordo. vicino ALLA FIRMA – Edin Dzeko ha un contratto fino al 30 giugno, ma a differenza di Milan Skriniar non dovrebbe lasciare l’Inter. La trattativa per il rinnovo procede in maniera positiva, con le parti che si stanno avvicinando a un’intesa. La società, indica Sport Mediaset, ha convinto l’attaccante ad accettare un prolungamento per una sola stagione, anziché due come voleva. L’altro fronte è che l’Inter non vuole offrire a Dzeko, che lo scorso 17 marzo ha compiuto trentasette anni, lo stipendio da cinque milioni che chiede. Si continua a trattare, ma già il fatto che il numero 9 ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023), come raccontato anche stamattina (vedi articolo), èa rinnovare il contratto con l’Inter in scadenza al 30 giugno. Stando a Sport Mediaset non è però ancora fatta per l’accordo.ALLA FIRMA – Edinha un contratto fino al 30 giugno, ma a differenza di Milan Skriniar non dovrebbe lasciare l’Inter. La trattativa per ilprocede in maniera positiva, con le parti che si stanno avvicinando a un’intesa. La società, indica Sport Mediaset, ha convinto l’attaccante ad accettare un prolungamento per una sola stagione, anziché due come voleva. L’altro fronte è che l’Inter non vuole offrire a, che lo scorso 17 marzo ha compiuto trentasette anni, lo stipendio da cinque milioni che chiede. Si continua a trattare, ma già ilche il numero 9 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Dzeko, rinnovo vicino ma non fatto: la volontà dell'Inter e le cifre - - c_carlyalberti : RT @DucaAndrea85: -Ottimo e meritato il rinnovo di Hakan -Non molto senso quello di De Vrij ma con questa proprietà ridicola è dura -Zero s… - TiChecco : Lo stipendio di Dzeko si poteva offrire a Skriniar per il rinnovo ma meglio tenere altri 2 anni un burino arrogante… - Delfo177 : @DucaAndrea85 Rinnovo Devrji 4M e da pazzi. Rinnovo Dzeko 4M a 37 anni e da manicomio Rinnovo Bastoni a 6M e da c… - BartAprile : RT @RiccardoDanna1: Il punto sui rinnovi: ???? #Calhanoglu: accordo fino al 2027, manca la firma. ???? #DeVrij: c'è ottimismo, si va verso u… -