Dybala-Retegui | l’Inter ha voglia di tango

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 marzo 2023)hadi tornare al passato e di guardare all’Argentina come patria dei suoi giocatori, anche per questo l’idea è puntare suhadi tornare al passato e di guardare all’Argentina come patria dei suoi giocatori, anche per questo l’idea è puntare su. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società starebbe pensando ai due attaccanti e al ritorno dell’ossatura nerazzurra con tanti argentini in campo. L'articolo proviene da Calcio News 24.