(Di martedì 28 marzo 2023) Salvatorerisponde alla domanda su chi è piùtraed esprime il suoSabatinoesprime il suosul campionato del Napoli. Ai microfoni di Radio Marte, l’agente si sofferma sul percorso azzurro nelle due competizioni: “La squadra di Luciano Spalletti, a questo punto, deve pensare solo a gestire il campionato e puntare dritto alla Champions League: può arrivare fino in fondo. Lo Scudetto non è vinto, perché bisogna mantenere i piedi per terra fino alla matematica certezza; però il vantaggio è tale da far sperare che ce la farà. Non è un’utopia nemmeno pensare di arrivare sino alla finale di Champions League”. Pernon è un’utopia pensare di arrivare in finale di Champions ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trashlandia2022 : @Valenti00857341 Si però c'era gente che commentava la puntata durante il flash. Dobbiamo votare chi non ha email deve muoversi - PulvinoGiovanni : RT @PulvinoGiovanni: Chi, durante un'interrogazione a scuola, non ha fatto una gaffe o ha tentato di arrampicarsi sugli specchi? Ecco alcu… - napolipiucom : Durante: 'Chi è più forte tra Lobotka e Jorginho? Ecco il mio pensiero' #CalcioNapoli #Jorginho #lobotka… - GSeminova : @GrandeFratello Comari petulanti fino alla fine. I più attenti ieri sera avranno visto gli occhi di Luca Onestini c… - gameoftommi : indovinate chi sta dietro alle quinte durante il trono #uominiedonne -

...raccontava se stesso eascoltava (o leggeva). Re Mida della parola, per anni ha ... La prima si svolgei Mondiali del 1990, a Trigoria , sede del ritiro dell' Argentina . Maradona si sta ...Apple vuole i dipendenti in ufficio Giàla scorsa estate Apple aveva iniziato a richiedere tre giorni di presenza alla settimana in ufficio per il proprio personale, in virtù della necessità ...la notte cominciò a piovere e l'acqua allagò il canale che scorre al lato della strada, il ... più o meno la stessa dinamica dei due fratelli e che la sua anima buona, per far in modo che...

“A fari spenti”, il podcast che racconta le vicende di chi salvò l'arte ... Arte Magazine

Durante la puntata che avrebbe visto come ospite Laura Pausini molti si sono chiesti dove fosse la cantante. Fiore aveva annunciato la novella sposa all'inizio del programma, ma di fatto Laura è ...Cosa ha detto e contro chi. L’edizione di quest’anno del GF Vip è stata ... Nel corso dell’ultima puntata, durante un botta e risposta tra Micol e Antonella Fiordelisi, ecco Clizia Incorvaia, sorella ...