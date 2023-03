Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. Dunga: 'Brasile, vedo bene Ancelotti. Non conta essere belli, ma vincere. E quela - sportli26181512 : Dunga: 'Brasile, vedo bene Ancelotti. Non conta essere belli, ma vincere. E quella cena con Bearzot...': Dunga: 'Br… - Gazzetta_it : Dunga: 'Brasile, Ancelotti lo vedo bene. E quella cena con Bearzot...'. Un’intervista di Giancarlo Dotto - CalcioNews24 : ???Le parole di #Dunga su #Ancelotti ?? -

... e le conferenze in giro per ildove racconta agli imprenditori la sua esperienza di uomo che ha gestito altri uomini. Per il resto, con Carlos Verri dettoè quasi una rimpatriata nel ..., ex giocatore e Ct del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della possibilità che Ancelotti possa allenare i verdeoro, ex giocatore e Ct del, ha parlato a La Gazzetta ...... un'altra volta Parreira,, Mano Menezes, di nuovo Luiz Felipe Scolari e ancoraper ... Perché ilbrama di centrare il cosiddetto "Hexa", il 6° titolo "iridato". Sfumato Ancelotti (non ...

Dunga: "Brasile, vedo bene Ancelotti. Non conta essere belli, ma vincere. E quella cena con Bearzot..." La Gazzetta dello Sport

e le conferenze in giro per il Brasile dove racconta agli imprenditori la sua esperienza di uomo che ha gestito altri uomini. Per il resto, con Carlos Verri detto Dunga è quasi una rimpatriata nel ...Carlos Verri detto Dunga, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport del suo arrivo a Firenze: "Gli anni in viola Bellissimi, pieni. Eravamo un gruppo molto unito.