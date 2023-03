Dumfries trova il suo riscatto: protagonista in Olanda-Gibilterra (Di martedì 28 marzo 2023) Dumfries è stato tra i migliori in campo in Olanda-Gibilterra. Da terzino destro il giocatore dell’Inter ha giocato una gran quantità di palloni con qualità. GARA DA protagonista – Olanda-Gibilterra ha visto tra i suoi principali protagonisti Denzel Dumfries. Il difensore è partito come terzino destro nel 4-3-3 di Koeman, trovandosi a interpretare il ruolo in chiave quasi unicamente offensiva grazie al baricentro altissimo e al possesso palla insistito, testimoniato da un incredibile 87% di possesso totale. L’interista si è distinto per mole di gioco, ma anche per qualità. TOCCHI E OCCASIONI – Vediamo l’heatmap del giocatore presa da Whoscored: Come dicevamo, Dumfries in 90 minuti ha agito in una zona quasi totalmente offensiva, da ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)è stato tra i migliori in campo in. Da terzino destro il giocatore dell’Inter ha giocato una gran quantità di palloni con qualità. GARA DAha visto tra i suoi principali protagonisti Denzel. Il difensore è partito come terzino destro nel 4-3-3 di Koeman,ndosi a interpretare il ruolo in chiave quasi unicamente offensiva grazie al baricentro altissimo e al possesso palla insistito, testimoniato da un incredibile 87% di possesso totale. L’interista si è distinto per mole di gioco, ma anche per qualità. TOCCHI E OCCASIONI – Vediamo l’heatmap del giocatore presa da Whoscored: Come dicevamo,in 90 minuti ha agito in una zona quasi totalmente offensiva, da ...

