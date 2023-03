(Di martedì 28 marzo 2023)ieri è tornato protagonista con l’, mettendo a referto due assist nella vittoria per 3-0 contro Gibilterra (vedi articolo). Il laterale dell’Inter, a Voetbal International, racconta le difficoltà per arrivare al doppio impegno con la nazionale. IL CASO – Alla vigilia di Francia-, finita 4-0 venerdì scorso, ben cinque giocatori si sono ammalati dovendo abbandonare il ritiro. Fra questi non Denzel, che quattro giorni fa non è sceso in campo perché squalificato. È tornato ieri e ha fatto due assist nella partita contro Gibilterra, finita 3-0 nonostante cinquantuno tiri complessivi degli Oranje: «Non è facile quando le squadre avversarie si piazzano davanti alla porta. Il nostro gioco è stato buono e cercavamo sempre il gol, ma avremmo potuto gestire meglio le occasioni create. Il risultato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Olanda, 2 assist per #Dumfries nella vittoria 3-0 contro Gibilterra ???? - internewsit : Dumfries: «Olanda, ultima settimana difficile. Svelo la mia forza» - - FcInterNewsit : Olanda, Dumfries soddisfatto a metà: 'Vittoria dopo una settimana difficile, ma potevamo fare più gol' - GoalItalia : Corsa e due assist fondamentali con l’Olanda: per l’Inter arrivano segnali incoraggianti da Dumfries ???? - Bertolca10 : Nelle qualificazioni europee prima vittoria per l'Olanda (con doppio assist di Dumfries) e vittoria per la Francia… -

