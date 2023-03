Due volumi per scoprire la cucina giapponese (Di martedì 28 marzo 2023) Un viaggio nella cucina giapponese in due volumi, entrambi pubblicati da Panini Comics e già disponibili in libreria, che – con stili e approcci differenti – hanno il merito di sollevare qualche velo sui segreti del Giappone a tavola. Il primo volume è il coloratissimo ricettario Cook Anime – per preparare le ricette protagoniste degli anime più famosi – mentre il secondo è Un sandwich a Ginza, un viaggio fra i sapori e la tradizione della cucina giapponese alla scoperta del gusto del Sol Levante. Cook Anime, un preziosissimo ricettario Cook Anime è un vero e proprio ricettario che offre istruzioni per riprodurre i manicaretti, sia salati che dolci, più invitanti tratti dagli anime più famosi. Dal succulento Miso Chashu Ramen di Naruto alle memorabili ricette viste negli episodi di Hunter x ... Leggi su funweek (Di martedì 28 marzo 2023) Un viaggio nellain due, entrambi pubblicati da Panini Comics e già disponibili in libreria, che – con stili e approcci differenti – hanno il merito di sollevare qualche velo sui segreti del Giappone a tavola. Il primo volume è il coloratissimo ricettario Cook Anime – per preparare le ricette protagoniste degli anime più famosi – mentre il secondo è Un sandwich a Ginza, un viaggio fra i sapori e la tradizione dellaalla scoperta del gusto del Sol Levante. Cook Anime, un preziosissimo ricettario Cook Anime è un vero e proprio ricettario che offre istruzioni per riprodurre i manicaretti, sia salati che dolci, più invitanti tratti dagli anime più famosi. Dal succulento Miso Chashu Ramen di Naruto alle memorabili ricette viste negli episodi di Hunter x ...

