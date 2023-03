Due pezzi diversissimi tra loro che però stanno bene insieme in un perfetto gioco di opposti (Di martedì 28 marzo 2023) Accostare tra di loro blazer e gonna stampata può sembrare un passo falso. E questo per la natura diversissima di questi due pezzi dell’armadio. Il primo ha una eleganza classica e un piglio sartoriale, oltre che una forma piuttosto strutturata. L’altra spicca per le stampe fantasiose e colorate, oltre che per la sua linea fluida. Questo gioco di opposti invece funziona. Anzi, è uno degli outfit più smart che si possono sfoggiare durante la stagione primaverile. Il segreto del look di Lisa Aiken è giocare con due pezzi dal mood opposto, sartoriale per il blazer, eccentrico per la gonna. Come abbinare blazer e gonna arty L’esempio perfetto di quanto blazer e gonna stampata possano andare d’accordo tra loro ci arriva da Lisa Aiken, executive fashion & beauty ... Leggi su amica (Di martedì 28 marzo 2023) Accostare tra diblazer e gonna stampata può sembrare un passo falso. E questo per la natura diversissima di questi duedell’armadio. Il primo ha una eleganza classica e un piglio sartoriale, oltre che una forma piuttosto strutturata. L’altra spicca per le stampe fantasiose e colorate, oltre che per la sua linea fluida. Questodiinvece funziona. Anzi, è uno degli outfit più smart che si possono sfoggiare durante la stagione primaverile. Il segreto del look di Lisa Aiken è giocare con duedal mood opposto, sartoriale per il blazer, eccentrico per la gonna. Come abbinare blazer e gonna arty L’esempiodi quanto blazer e gonna stampata possano andare d’accordo traci arriva da Lisa Aiken, executive fashion & beauty ...

