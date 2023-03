Due colossi italiani dei trasporti nei guai: cosa facevano (Di martedì 28 marzo 2023) guai per due colossi dei trasporti che operano in Italia. Al termine delle indagini svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, infatti, Brt e Geodis, big della logistica controllati da due diversi gruppi francesi a capitale anche statale, sono stati messi in amministrazione giudiziaria per un anno. A disporre questo provvedimento è stato il Tribunale di Milano su richiesta della Procura. Ma cosa è successo? Brt e Geodis nei guai, l’indagine Il provvedimento, che dispone l’amministrazione giudiziaria per un anno per Brt e Geodis, arriva al termine di alcune indagini che si sono concentrate “su un’articolata frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto che simulavano una somministrazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 marzo 2023)per duedeiche operano in Italia. Al termine delle indagini svolte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano, infatti, Brt e Geodis, big della logistica controllati da due diversi gruppi francesi a capitale anche statale, sono stati messi in amministrazione giudiziaria per un anno. A disporre questo provvedimento è stato il Tribunale di Milano su richiesta della Procura. Maè successo? Brt e Geodis nei, l’indagine Il provvedimento, che dispone l’amministrazione giudiziaria per un anno per Brt e Geodis, arriva al termine di alcune indagini che si sono concentrate “su un’articolata frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti di appalto che simulavano una somministrazione ...

