Dua Lipa | il micro bikini di Hello Kitty lancia la moda estiva | le foto della fuga tropicale infiammano il web

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 28 marzo 2023) Duala nuovaper l’estate. La popstar è volata in Giamaica per dare il via alla stagione deie ne ha approfittato per condividere gli scatti hot sui social facendo il pienone di like. Che sia su un red carpet o in riva al mare, tutto ciò che Duaindossa luccica. Esattamente come ilrealizzato con l’uncinetto che ha fatto impazzire i follower. DuainDuasembra stia vivendo il viaggio più intensosua vita insieme a un gruppo di amici nell’esclusivo resort Golden Eye in Giamaica. Per non perdere mai il primato di fashion girl, Duaha indossato unrealizzato con l’uncinetto che copre il seno con ...