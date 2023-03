Dramma Picerno | la Procura indaga sulla morte del medico sociale

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 marzo 2023) Il 22 marzo 2023 ilha annunciato ladel suo, Lorenzo Pucillo, in un suo terreno agricolo Il 22 marzo 2023 ilha annunciato ladel suo, Lorenzo Pucillo, in un suo terreno agricolo. Colpito da una mucca si era detto, ma a quanto paresua morta starebbendo anche ladi. Di seguito le parole deltore Antimafia, Francesco Curcio, a La Gazzetta dello Sport: «Un gravissimo omicidio, volontario e feroce. Non si è trattato né di un incidente di caccia, né di un evento fortuito, chi sa qualcosa adesso parli, agli inquirenti serve in questo caso la consapevole collaborazione dei ...