Dove vedere Scozia-Spagna | streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv in chiaro?

Il match Scozia-Spagna, valido per il secondo turno del gruppo A delle qualificazioni a Euro 2024, si gioca OGGI, martedì 28 marzo, alle 20.45 nell'Hampden Park di Glasgow. Le probabili formazioni di Scozia-Spagna Scozia (3-4-2-1): Gunn, Porteous, Hanley, Tierney, Hickey, McTominay, McGregor, Robertson, Armstrong, McGinn, Adams. All. Clarke Spagna (4-2-3-1): Kepa, Balde, Laporte, Nacho, Carvajal, Rodri, L'articolo proviene da Webmagazine24.

