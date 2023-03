"Dove va Mateo Retegui": la voce esplosiva che travolge la Serie A (Di martedì 28 marzo 2023) Due gol nelle prime due partite d'esordio in Nazionale. Mateo Retegui fa già impazzire tanti tifosi italiani, svelando il suo talento. L'attaccante 23enne ha brillato sia con l'Inghilterra e che con il Malta. Oggi la valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire ancora. E l'Inter ora vorrebbe accelerare per portarlo a Milano dalla prossima stagione: "Il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin lo seguono da almeno un anno — è scritto in un articolo de La Gazzetta dello Sport — La scoperta è stata facilitata dal fatto che nel Tigre gioca Colidio, che è di proprietà dell'Inter. Lo hanno visionato dal vivo anche in Argentina, hanno preso informazioni con la famiglia, conoscono anche le abitudini del ragazzo fuori dal campo. Il piano dell'Inter era chiaro: acquistare l'attaccante per fargli continuare la crescita in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Due gol nelle prime due partite d'esordio in Nazionale.fa già impazzire tanti tifosi italiani, svelando il suo talento. L'attaccante 23enne ha brillato sia con l'Inghilterra e che con il Malta. Oggi la valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe salire ancora. E l'Inter ora vorrebbe accelerare per portarlo a Milano dalla prossima stagione: "Il d.s. Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin lo seguono da almeno un anno — è scritto in un articolo de La Gazzetta dello Sport — La scoperta è stata facilitata dal fatto che nel Tigre gioca Colidio, che è di proprietà dell'Inter. Lo hanno visionato dal vivo anche in Argentina, hanno preso informazioni con la famiglia, conoscono anche le abitudini del ragazzo fuori dal campo. Il piano dell'Inter era chiaro: acquistare l'attaccante per fargli continuare la crescita in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rodolfo34113504 : Grande Mateo. Dove stanno adesso i rosiconi??? - villaneveismo_ : 'mateo retegui mania' ma dove ma per caso abbiamo visto partite diverse? no perché quel goal lo segnano tutti, il 9… - NicolaNobile4 : RT @RaiSport: Al 'Maradona' Italia-Inghilterra 1-2. Gli Azzurri partono male Marcatori: Rice al 13' e Kane su rigore al 44' per fallo di m… - PappaletteraF : RT @RaiNews: Al 'Maradona' Italia-Inghilterra 1-2. Gli Azzurri partono male @Azzurri #ItaliaInghilterra Marcatori: Rice al 13' e Kane su… - mmaritato : RT @RaiNews: Al 'Maradona' Italia-Inghilterra 1-2. Gli Azzurri partono male @Azzurri #ItaliaInghilterra Marcatori: Rice al 13' e Kane su… -

Inter, operazione Argentina: obiettivi Dybala e Retegui MILANO - C'era una volta l'Argent - Inter , quella dove Zanetti e Cambiasso facevano la voce grossa, dentro e fuori dal campo, per non parlare di ...con attenzione - e non da ora - il profilo di Mateo ... Retegui turista a Roma: una foto al Colosseo per festeggiare i gol con l'Italia Goleador spietato di notte, di giorno turista. Al ritorno da Malta, dopo il suo secondo gol in due partite con la Nazionale italiana, Mateo Retegui si è concesso una mattinata di passeggio. E dove se non a Roma, la capitale della sua seconda patria, non solo calcistica. Mancini: "Chiamerò in Nazionale altri oriundi" Malta - Italia 0 ... Retegui, l'ultima scommessa vinta da Mancini Mateo Retegui è tornato in Argentina al suo Tigre con lo status di calciatore pronto per i ... Dove Questo diventa più difficile da capire perch la chiamata con la nazionale italiana rischia di ... MILANO - C'era una volta l'Argent - Inter , quellaZanetti e Cambiasso facevano la voce grossa, dentro e fuori dal campo, per non parlare di ...con attenzione - e non da ora - il profilo di...Goleador spietato di notte, di giorno turista. Al ritorno da Malta, dopo il suo secondo gol in due partite con la Nazionale italiana,Retegui si è concesso una mattinata di passeggio. Ese non a Roma, la capitale della sua seconda patria, non solo calcistica. Mancini: "Chiamerò in Nazionale altri oriundi" Malta - Italia 0 ...Retegui è tornato in Argentina al suo Tigre con lo status di calciatore pronto per i ...Questo diventa più difficile da capire perch la chiamata con la nazionale italiana rischia di ... Mateo Retegui, chi è il calciatore italo argentino del Tigre convocato dall'Italia di Mancini RaiNews Brescia e Bergamo sorelle di bellezza (per sempre) grazie al cammino di 130km La presentazione è avvenuta a Brescia, da dove è partita l’idea del cammino che fa il paio ... «La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante vivere meglio il nostro tempo e questo cammino ... Max Pezzali all'Unipol Arena: la scaletta del concerto e info biglietti Pezzali è reduce dalla doppietta dell’anno scorso allo stadio di San Siro a Milano, dove il pubblico ha cantato a squarciagola ... Nord sud ovest est; Tieni il tempo; Con un deca Se vuoi restare ... La presentazione è avvenuta a Brescia, da dove è partita l’idea del cammino che fa il paio ... «La pandemia ci ha insegnato quanto sia importante vivere meglio il nostro tempo e questo cammino ...Pezzali è reduce dalla doppietta dell’anno scorso allo stadio di San Siro a Milano, dove il pubblico ha cantato a squarciagola ... Nord sud ovest est; Tieni il tempo; Con un deca Se vuoi restare ...