“Dove lo prendi il litio per le batterie?” Rico randella Bonelli sull’auto elettrica

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 28 marzo 2023) Duro scontro a Quarta Repubblica tra Alessandro, giornalista de La Verità, e Angelo, parlamentare verde che nei giorni scorsi si è presentato in Aula con due sassi dell’Adige per denunciare il rischio della siccità nel Belpaese. Tema del contendere: la decisione dell’Unione Europea sulle auto elettriche, con l’addio a diesel e benzina e il pannicello caldo degli e-fuel concessi alla Germania. “Possiamo farla una domanda a?”, esordisce. “Ma secondo lei ilper lelo prendono? Per strada? Lei lo sa che l’alluminio per fare il modello elettdi pickup della Ford – che negli Usa si rivolge a un segmento di fascia altissima – ha avvelenato le popolazioni della foresta amazzonica?”. Il punto, secondo ...