Dove allenerà il Maestro? All' estero lo cercano in tre Ma occhio alla Serie A

(Di martedì 28 marzo 2023) Da Cristiano Ronaldo a Fabio Borini: il passo è lunghissimo. Eppure Andrea Pirloguida del Karagumruk non ne ha sofferto e si è calato bene nella parte. Il piccolo club di Istanbul non può ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donatda : RT @Gazzetta_it: Dove allenerà Pirlo? All’estero lo cercano in tre. Ma occhio alla #SerieA #calciomercato - Gazzetta_it : Dove allenerà Pirlo? All’estero lo cercano in tre. Ma occhio alla #SerieA #calciomercato - Eurosport_IT : Secondo voi quale sarà il futuro di Antonio Conte? ?????? #Calciomercato | #Conte | #Tottenham - infoitsport : Antonio Conte, dove allenerà l’anno prossimo? Roma, Inter, Juventus, PSG - Tifosoneroazzur : RT @bergomifabio: Ad oggi nessuno sa dove allenerà Antonio l'anno prossimo. Mesi fa Tancredi parlava di contatti con la Juve. La mia speran… -

Da Cristiano Ronaldo a Fabio Borini: il passo è lunghissimo. Eppure Andrea Pirlo alla guida del Karagumruk non ne ha sofferto e si è calato bene nella parte. Il piccolo club di Istanbul non può ...Da ieri sera la domanda è sempre la stessa.Antonio Conte dopo il burrascoso divorzio con il Tottenham Improbabile che resti in Premier League,praticamente tutte le panchine più importanti sono occupate enon tira una ...Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham, l'ex Ct azzurro potrebbe tornare in Italia l'anno ...