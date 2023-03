Dove allenerà Conte nella prossima stagione? Ritorno in serie A o anno sabbatico? (Di martedì 28 marzo 2023) Antonio Conte è il primo nome di un mercato degli allenatori che nella prossima stagione potrebbe non essere esplosivo ma che comunque potrebbe riservare sorprese. Il tecnico italiano si è separato dal Tottenham confermando le voci che si erano rincorse sempre più numerose nelle ultime settimane e se gli Spurs registrano l’ennesimo addio di prestigio InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 28 marzo 2023) Antonioè il primo nome di un mercato degli allenatori chepotrebbe non essere esplosivo ma che comunque potrebbe riservare sorprese. Il tecnico italiano si è separato dal Tottenham confermando le voci che si erano rincorse sempre più numerose nelle ultime settimane e se gli Spurs registrano l’ennesimo addio di prestigio InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Dove allenerà Conte nella prossima stagione? Ritorno in serie A o anno sabbatico? - donatda : RT @Gazzetta_it: Dove allenerà Pirlo? All’estero lo cercano in tre. Ma occhio alla #SerieA #calciomercato - Gazzetta_it : Dove allenerà Pirlo? All’estero lo cercano in tre. Ma occhio alla #SerieA #calciomercato - Eurosport_IT : Secondo voi quale sarà il futuro di Antonio Conte? ?????? #Calciomercato | #Conte | #Tottenham - infoitsport : Antonio Conte, dove allenerà l’anno prossimo? Roma, Inter, Juventus, PSG -

Dove allenerà il Maestro All'estero lo cercano in tre. Ma occhio alla Serie A Da Cristiano Ronaldo a Fabio Borini: il passo è lunghissimo. Eppure Andrea Pirlo alla guida del Karagumruk non ne ha sofferto e si è calato bene nella parte. Il piccolo club di Istanbul non può ... Quanto costa Antonio Conte Intanto spunta ipotesi clamorosa - Top News Da ieri sera la domanda è sempre la stessa. Dove allenerà Antonio Conte dopo il burrascoso divorzio con il Tottenham Improbabile che resti in Premier League, dove praticamente tutte le panchine più importanti sono occupate e dove non tira una ... Dove allenerà Antonio Conte l'anno prossimo Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham, l'ex Ct azzurro potrebbe tornare in Italia l'anno ... Da Cristiano Ronaldo a Fabio Borini: il passo è lunghissimo. Eppure Andrea Pirlo alla guida del Karagumruk non ne ha sofferto e si è calato bene nella parte. Il piccolo club di Istanbul non può ...Da ieri sera la domanda è sempre la stessa.Antonio Conte dopo il burrascoso divorzio con il Tottenham Improbabile che resti in Premier League,praticamente tutte le panchine più importanti sono occupate enon tira una ...Antonio Conte non è più l'allenatore del Tottenham, l'ex Ct azzurro potrebbe tornare in Italia l'anno ... Dove allenerà Antonio Conte nella prossima stagione: tutte le ipotesi Trend-online.com