Dopo Impacciatore | l’America si innamora di Simona Tabasco | chi è l’attrice italiana sulla copertina di Forbes

(Di martedì 28 marzo 2023) Con la sua interpretazione in “White Lotus”,napoletanaha stregato gli Stati Uniti, che ora la celebrano come una stella in ascesa. Nell’opera interpreta Lucia Greco, ragazza siciliana che frequenta un resort siciliano in cerca di un uomo ricco da sedurre. Napoletana, classe 1994, ha esordito al cinema nel film “Perez” nel 2014, ha anche recitato nella serie tv di successo “Doc – Nelle tue mani”.l’ha inserita tra i 30 under da attenzionare, le ha anche dedicato la, mentre il suo iconico taglio di capelli prende il nome di “The Italian Bob”. L’autorevole agenzia americana WME l’ha voluta fra i suoi talenti, a brevegirerà il suo primo film americano, un horror dal titolo “Immaculate”. “...

E così,le Hawaii e l'Italia, la nuova perla della catena degli alberghi di lusso The White ... Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: The White Lotus : Sabrina, ...Una serie di successo, apprezzata assai da Elton John, che ha voluto l'tra i suoi ospiti al party tradizionalmente organizzato dalla Elton John AIDS Foundationla cerimonia degli ...Così,aver trionfato all'ultimo Festival di Sanremo e in attesa dell'Eurovision Song Contest ... Nelle foto, il musicista è in compagnia di Donatella Versace e di Sabrina, molto amate ...

Dopo Impacciatore, l'America si innamora di Simona Tabasco: chi è l'attrice italiana TPI

La comedy-crime cambia ancora una volta continente dopo aver girato alle Hawaii la prima stagione ... indiscrezioni mentre in Italia si fa il tifo per la conferma di Sabrina Impacciatore. Il possibile ...Con la sua interpretazione in “White Lotus”, l’attrice napoletana Simona Tabasco ha stregato gli Stati Uniti, che ora la celebrano come una stella in ascesa. Nell’opera interpreta Lucia Greco, ragazza ...