Dopo il sacrificio | è tempo della ribellione

(Di martedì 28 marzo 2023) La scorsa settimana si è svolto Sacrifice, PPV precedente a Rebellion, uno dei 4 eventi più importanti per Impact. L’evento ha riservato buoni match e momenti interessanti. C’è da dire però che la card è stata cambiata all’ultimo a causa degli infortuni di entrambi i campioni, sia maschile che femminile. Josh Alexander e Mickie James hanno infatti dovuto alzare bandiera bianca, preservandosi per Rebellion. Il match femminile è stato cancellato mentre al posto del canadese si è inserito proprio il suo prossimo rivale Steve Maclin. Partendo proprio da qui, mi ha stupito molto veder perdere il nuovo #1 Contender. Si è sempre parlato di Steve Maclin come un vincente contro tutti, che non ha avuto ancora la sua possibilità. Fra l’altro davvero intrigante ciò che ci hanno detto giovedì notte, ovvero che Maclin ha osservato tutto ilJosh Alexander, in ogni suo ...