Donzelli | “Effetto Schlein? Aspettiamo le urne La sinistra pretende di darci bollini verdi ma non funziona”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 marzo 2023) Non crede all’, rivendica il cambiamento storico dei primi sei mesi di governo Meloni e demolisce la superiorità morale dellachedi darealla maggioranza. Giovanni, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, intervistato dal Messaggero fa il punto sull’attualità politica.? Lo vedremo in Friuli Ai sondaggi di questi giorni che danno in crescita il Pd preferisce le‘vere’. “Lo vedremo tra cinque giorni alle elezioni in Friuli…”, dice soddisfatto per la svolta del governo Meloni. “Per la prima volta dopo tanto tempo si è formato un governo che fa politica. Che non si nasconde dietro ai tecnici. E che ...