Donnalisi, i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria fuori controllo: ecco cosa hanno fatto (Di martedì 28 marzo 2023) Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sommersi dall'affetto dei Donnalisi: ecco cosa hanno fatto per la coppia Che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip avessero tutto questo seguito, l'avevamo capito ormai da tempo. Sono tantissimi infatti gli aerei che sono apparsi sopra la casa di Cinecittà per i due fidanzati, battezzati dal pubblico come i Donnalisi. Persino questa settimana in cui si sono riuniti ed hanno iniziato a vivere la loro storia lontano dalle telecamere, i fan hanno ugualmente speso oltre i 1.500 euro per poter mandare un altro aereo. "Siete una comparsa nel Gf dei Donnalisi", hanno scritto agli altri concorrenti che, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 marzo 2023)edsommersi dall'affetto deiper la coppia Che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip avessero tutto questo seguito, l'avevamo capito ormai da tempo. Sono tantissimi infatti gli aerei che sono apparsi sopra la casa di Cinecittà per i due fidanzati, battezzati dal pubblico come i. Persino questa settimana in cui si sono riuniti ediniziato a vivere la loro storia lontano dalle telecamere, i fanugualmente speso oltre i 1.500 euro per poter mandare un altro aereo. "Siete una comparsa nel Gf dei",scritto agli altri concorrenti che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ToniattiMarisa : RT @edosenzaemoji: “dovete sapere che sono uscita perché mi hanno voluta fuori i fan, e se voi siete arrivati in finale è perché i vostri f… - thomasitoos : Allora alcuni fan vi hanno regalato il viaggio… ma a noi quando ci pagate lo psichiatra e lo psicologo? 6 mesi di… - AnnaMar32424448 : RT @EmanueleCalist3: NIKITA: “ENTRARE IN STUDIO E SENTIRE IL PUBBLICO CHE URLAVA NIKITA È STATO WOW” LA FATA ?? CHE SI EMOZIONA PER I SUOI… - ferroni_franca : RT @teamsoleilsorge: Antonella: -“Dovete sapere che sono uscita perché mi hanno voluta fuori i fan, e se voi siete arrivati in finale è per… - Maria90717501 : RT @__leon__20: Nella ringrazia i fan per l’affetto e per i regali a lei e ad Edo?? #donnalisi -