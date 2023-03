Docente che lavora anche nel privato: i casi in cui è possibile. SCHEDA PER SEGRETERIE (Di martedì 28 marzo 2023) Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: Gestire il personale scolastico Scopri le opzioni di abbonamento I contenuti della rivista Più di 200 schede che analizzano tutta la casistica legata alla gestione del personale scolastico sempre disponibili alla consultazione. In aggiunta due numeri l’anno di approfondimento da scaricare in formato sfogliabile: L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 marzo 2023) Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. I contenuti della rivista: Gestire il personale scolastico Scopri le opzioni di abbonamento I contenuti della rivista Più di 200 schede che analizzano tutta lastica legata alla gestione del personale scolastico sempre disponibili alla consultazione. In aggiunta due numeri l’anno di approfondimento da scaricare in formato sfogliabile: L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docente che lavora anche nel privato: i casi in cui è possibile. SCHEDA PER SEGRETERIE - LorellaBraganti : @orizzontescuola Io farei il contrario, visti tutti i rapporti di forza che si sono creati, motivo per cui il docen… - Dry31895235 : Ma un paese che licenzia una docente per pornografia dopo aver condotto una lezione sul David di Michelangelo può d… - musearte05 : @orizzontescuola La mia preside, quella dell'aggressione alla docente presa a botte dalla mamma, il giorno stesso d… - CatsiTua : @StefanoSplendo2 L'anti italiano per eccellenza dopo il pd, che imbecille questo docente -