Dl Migranti | dalla Lega arrivano 21 emendamenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Il governo Meloni è passato prima da un impraticabile blocco navale a un impossibile fermare le partenze, ora dalla… - repubblica : Attacco alle Ong, Agnès Callamard: “Vergogna. L’Italia criminalizza chi salva i migranti” [dalla nostra corrisponde… - andreapurgatori : Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione… - AlbertoatItaly : RT @Stocca64: #ONG, #Migranti e #Scafisti, il lucroso business sponsorizzato dalla #sinistra italiana con il beneplacito delle sinistre Eur… - mrghmilo : RT @erretti42: Sta opinione pubblica è peggio delle dieci piaghe d’Egitto. Si passa dalla mancanza di lucidità nel giudicare l’invio di arm… -

La Lega ha presentato ventuno emendamenti della al Dl immigrazione approvato dal consiglio dei Ministri a Cutro: 15 riguardano il contrasto all'immigrazione clandestina e 6 mirano a migliorare l'...Ma dipendenazionalità,lingua erete di supporto che hanno alle spalle. Mi sento spesso dire dalle ospiti che gli italiani sono un popolo accogliente. Si trovano bene con le ......probatorio chiestoProcura - il procuratore Giuseppe Capoccia ed il pm Pasquale Festa - per cristallizzare le testimonianze dei superstiti del naufragio del barcone con a bordodel 26 ...

Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione pubblica» Corriere della Sera

Dalle piazze, in Parlamento ... Rete4 che si chiamava "Cipria" dove andavano i ministri della Prima Repubblica". Schlein a Bruxelles: "Sui migranti il governo fa le domande sbagliate all'Ue" ...La Louise Michel, una nave di salvataggio per migranti, finanziata, sostenuta e anche griffata dallo street artist Banksy, è stata posta in stato di fermo dalle autorità italiane per 20 giorni.