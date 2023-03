Distacchi del gas: cosa cambia e perchè devi stare attento ai tempi della bolletta (Di martedì 28 marzo 2023) Non hai pagato la bolletta del gas? Hai poco tempo prima che ti stacchino la fornitura. Ecco tutte le tempistiche e come difenderti. Ci sono delle regole precise nel 2023 per quanto riguarda il distacco della fornitura in seguito al mancato pagamento della bolletta. Conoscerle in anticipo può permettere di calcolare bene i tempi che si hanno per mettersi in pari prima che le cose vadano male. Quanto tempo hai prima che stacchino il gas – ilovetrading.itSe si manca il pagamento di una bolletta del gas, lo stop delle forniture non è automatico, anzi, ci sono delle tempistiche precise prima di arrivare al definitivo distacco del servizio. Prima di tutto deve arrivare un avviso del mancato pagamento da parte del gestore, poi la diffida ufficiale, e l’iter ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 28 marzo 2023) Non hai pagato ladel gas? Hai poco tempo prima che ti stacchino la fornitura. Ecco tutte lestiche e come difenderti. Ci sono delle regole precise nel 2023 per quanto riguarda il distaccofornitura in seguito al mancato pagamento. Conoscerle in anticipo può permettere di calcolare bene iche si hanno per mettersi in pari prima che le cose vadano male. Quanto tempo hai prima che stacchino il gas – ilovetrading.itSe si manca il pagamento di unadel gas, lo stop delle forniture non è automatico, anzi, ci sono dellestiche precise prima di arrivare al definitivo distacco del servizio. Prima di tutto deve arrivare un avviso del mancato pagamento da parte del gestore, poi la diffida ufficiale, e l’iter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ccecchet : @ChrisRicchiuti DECRETO 6 dicembre 2022 Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizza… - olivieripennesi : RT @dcirioli: Più tempo per le CO (comunicazioni obbligatorie) dei distacchi transnazionali. Non più entro le ore 24 del giorno antecedente… - dcirioli : Più tempo per le CO (comunicazioni obbligatorie) dei distacchi transnazionali. Non più entro le ore 24 del giorno a… - BCarazzolo : RT @FranFerrante: Qui il titolista del @qnazionale riesce a superare persino l’ecoscettico #Tabarelli che, come al solito, attacca le #rinn… - scavuzzo47 : C'è da temere che la CGT, (come fece in Italia la CGIL qualche tempo fa contro RENZI,che aveva limitato i distacchi… -