Disney licenzia 7mila persone e chiude la divisione Metaverso | ecco cosa significa

(Di martedì 28 marzo 2023) La crisi dei colossi del web e dell'entertainment prosegue, soprattutto dal punto di vista delle pesanti riduzioni dei dipendenti. Non solo Amazon e Meta, ma anche Waltha avviato il piano per ...

Il programma dovrebbe interessare diverse divisioni principali dell'azienda, dallaEntertainment aParks, Experiences and Products e corporate, secondo una persona che avrebbe ...... il che significa che i dipendenti stanno aspettando da settimane di sapere se avranno ancora un lavoro alla. E dato che le voci di potenziali licenziamenti sono emerse subito dopo il ritorno ...E adesso apprendiamo che, la invincibile fabbrica dei sogni Made in USA,7 mila dipendenti a causa di una "lunga serie di perdite di denaro per i fallimenti dei servizi ...

I tagli fanno parte di uno sforzo più ampio per ridurre la spesa aziendale e aumentare il flusso di cassa libero. La Disney ha dichiarato il mese scorso che prevede di tagliare 5,5 miliardi di costi, ...Il CEO di Walt Disney Bob Iger ha annunciato che a partire da questa settimana l’azienda inizierà il primo di tre cicli di licenziamenti che poterà complessivamente al taglio di 7mila posti di lavoro.