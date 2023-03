Disney, al via il primo ciclo di licenziamenti: 7mila dipendenti a casa entro l’inizio dell’estate (Di martedì 28 marzo 2023) Il CEO di Walt Disney Bob Iger ha annunciato che a partire da questa settimana l’azienda inizierà il primo di tre cicli di licenziamenti che poterà complessivamente al taglio di 7mila posti di lavoro. Una manovra che è parte di un’iniziativa di riduzione dei costi vista la crisi in cui versa la società: il programma dovrebbe interessare diverse divisioni principali dell’azienda, dalla Disney Entertainment a Disney Parks, Experiences and Products e corporate. Verrà inoltre eliminata del tutto la divisione “Metaverse”, che contava 50 dipendenti. L’obiettivo, specificato da Iger in una lettera ai lavoratori visionata da Reuters, è creare un’attività più “semplificata”. Un secondo, più ampio giro di licenziamenti avrà luogo ad aprile, mentre il terzo ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023) Il CEO di WaltBob Iger ha annunciato che a partire da questa settimana l’azienda inizierà ildi tre cicli diche poterà complessivamente al taglio diposti di lavoro. Una manovra che è parte di un’iniziativa di riduzione dei costi vista la crisi in cui versa la società: il programma dovrebbe interessare diverse divisioni principali dell’azienda, dallaEntertainment aParks, Experiences and Products e corporate. Verrà inoltre eliminata del tutto la divisione “Metaverse”, che contava 50. L’obiettivo, specificato da Iger in una lettera ai lavoratori visionata da Reuters, è creare un’attività più “semplificata”. Un secondo, più ampio giro diavrà luogo ad aprile, mentre il terzo ...

