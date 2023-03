Disco Club Paradiso e l’amore ai tempi dei social in ‘Ti riempirò di like’ (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’esperienza a X Factor 2022, i Disco Club Paradiso si preparano a un intenso tour live che vede già in calendario una quarantina di date. Ma nell’attesa di far ballare il pubblico dello stivale, Bi, Olmo, Jacky Sax e Murri hanno deciso di regalare ai fan un nuovo singolo. Dal 17 marzo, infatti, è disponibile Ti riempirò di like (ADA Music Italy) che catapulta nel mondo pop a colori della band. Al centro, il racconto di un amore platonico ai tempi dei social network: ecco, allora, il colpo di fulmine che scatta su Instagram o TikTok. Poi lo scambio dei primi messaggi che sembra creare un legame speciale. Foto da Ufficio Stampa È in quel momento che l’immaginazione comincia a volare, ma alla fine dei conti difficilmente il rapporta si trasforma in qualcosa di reale. “Ti ... Leggi su funweek (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’esperienza a X Factor 2022, isi preparano a un intenso tour live che vede già in calendario una quarantina di date. Ma nell’attesa di far ballare il pubblico dello stivale, Bi, Olmo, Jacky Sax e Murri hanno deciso di regalare ai fan un nuovo singolo. Dal 17 marzo, infatti, è disponibile Tidi like (ADA Music Italy) che catapulta nel mondo pop a colori della band. Al centro, il racconto di un amore platonico aideinetwork: ecco, allora, il colpo di fulmine che scatta su Instagram o TikTok. Poi lo scambio dei primi messaggi che sembra creare un legame speciale. Foto da Ufficio Stampa È in quel momento che l’immaginazione comincia a volare, ma alla fine dei conti difficilmente il rapporta si trasforma in qualcosa di reale. “Ti ...

