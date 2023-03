Diretta Sinner - Rublev: segui LIVE la partita di oggi a Miami (Di martedì 28 marzo 2023) Miami (USA) - Caccia ai quarti di finale al Masters 1000 di Miami per Jannik Sinner , che per centrare l'obiettivo dovrà però superare un avversario di grande LIVEllo. Il 21enne altoatesino ( n. 11 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 marzo 2023)(USA) - Caccia ai quarti di finale al Masters 1000 diper Jannik, che per centrare l'obiettivo dovrà però superare un avversario di grandello. Il 21enne altoatesino ( n. 11 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Sinner-Rublev al Master 1000 Miami, risultato in diretta: 6-2 nel primo set- - infoitsport : Sinner-Rublev oggi, Miami 2023: dove vederla in diretta tv e in streaming - sportli26181512 : Sinner-Rublev all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita: Un anno dopo il ritiro al Roland Garros pe… - infoitsport : Sinner-Rublev all'ATP Miami, il risultato in diretta live della partita - ilveggente_it : ?? Sinner-Rublev è un match valido per gli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, p… -