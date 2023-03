Dionisi: «Spalletti è tra i più bravi, ma per me il migliore è Sarri» (Di martedì 28 marzo 2023) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia dove parla dei migliori allenatori in Italia. L’ex tecnico dell’Empoli ha ammesso che al momento il migliore di tutti è Luciano Spalletti, ma, per lui, in assoluto il migliore è l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Dionisi e l’allenatore migliore, secondo lui «Facile ora come ora dire Spalletti, è sicuramente tra i più bravi. Per me però Sarri è il migliore. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile e soprattutto riconosco sempre la sua mano nelle squadre che allena. Mi ci rivedo un po’, anche se ovviamente stiamo parlando di un tecnico molto più preparato e più ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 marzo 2023) Alessio, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Sportitalia dove parla dei migliori allenatori in Italia. L’ex tecnico dell’Empoli ha ammesso che al momento ildi tutti è Luciano, ma, per lui, in assoluto ilè l’allenatore della Lazio, Maurizioe l’allenatore, secondo lui «Facile ora come ora dire, è sicuramente tra i più. Per me peròè il. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile e soprattutto riconosco sempre la sua mano nelle squadre che allena. Mi ci rivedo un po’, anche se ovviamente stiamo parlando di un tecnico molto più preparato e più ...

