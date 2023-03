Dionisi | “Sarri è il migliore Mi piace anche Allegri”

(Di martedì 28 marzo 2023) “Sarebbe facile dire Spalletti, per me peròè il. Fa giocare bene le sue squadre, è il meno televisivo di tutti, abbiamo avuto un percorso simile. Mi ci rivedo un po’.mi, ho sempre parlato bene di lui, gestisce benissimo un club che punta sempre al massimo”. Lo ha detto l’allenatore del Sassuolo, Alessio, a Sportitalia parlando dei colleghi: “Poi se mi chiedi se la sua squadra possa giocare meglio ti dico che è possibile. Ma non credo che possa ottenere risultati migliori di quelli che che sta già ottenendo. Per questo ritengo sia bravissimo”. SportFace.

L'ex tecnico dell'Empoli ha ammesso che al momento il migliore di tutti è Luciano Spalletti, ma, per lui, in assoluto il migliore è l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.

