Digitale | aulab entra nella classifica FT

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Avanza l'EduTech realizzato nel nostro Paese registrando l'ingresso della coding factory italianadel Financial Times che indica le società a più rapida crescita in Europa. Un traguardo che ha spintoad allargare il perimetro e ad annunciare di avere arricchito la sua offerta formativa anche ai profili non Stem per accompagnarli nel mondo digital & tech. A partire dal prossimo aprile, inoltre,dà il via alla prima edizione della Masterclass in Conversation Design pensato per formare nuovi professionisti dedicati alla progettazione e allo sviluppo di sistemi conversazionali.Ft 1000 - Europe's Fastest Growing Companies 2023 - ladelle società a più rapida ...