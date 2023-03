Diane Keaton: “Felicemente single, mai voluto sposarmi” (Di martedì 28 marzo 2023) Felicemente single. L’attrice, produttrice e regista Diane Keaton, pseudonimo di Diane Hall, non si pente di non essersi mai sposata, anzi ribadisce di essere single e felice. A 77 anni, l’attrice premio Oscar (per il film “Io e Annie”), in un’intervista al magazine AARP, che la ha dedicato la copertina del prossimo numero, dice che il matrimonio non sarebbe stata una buona idea per lei e che non ha neanche frequentazioni romantiche. L’attrice Diane Keaton (Instagram)Già nel 2019 l’attrice aveva dichiarato di sentirsi “l’unica della mia generazione, forse anche di quella precedente, a essere stata una donna single per tutta la vita”. E anche oggi all’età di 77 anni riconferma ancora una volta di essere felice di non essersi mai ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 marzo 2023). L’attrice, produttrice e regista, pseudonimo diHall, non si pente di non essersi mai sposata, anzi ribadisce di esseree felice. A 77 anni, l’attrice premio Oscar (per il film “Io e Annie”), in un’intervista al magazine AARP, che la ha dedicato la copertina del prossimo numero, dice che il matrimonio non sarebbe stata una buona idea per lei e che non ha neanche frequentazioni romantiche. L’attrice(Instagram)Già nel 2019 l’attrice aveva dichiarato di sentirsi “l’unica della mia generazione, forse anche di quella precedente, a essere stata una donnaper tutta la vita”. E anche oggi all’età di 77 anni riconferma ancora una volta di essere felice di non essersi mai ...

