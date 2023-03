"Devo confessare una cosa su di lei...": De Filippi, Michele Bravi vuota il sacco (Di martedì 28 marzo 2023) Nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma in onda su Canale 5, ecco Michele Bravi, il quale si è raccontato a tutto tondo, parlando anche del suo percorso ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi e ormai da anni campione in termini di share. Bravi si è sbottonato molto sul suo rapporto con la conduttrice, per la quale ha speso parole bellissime, sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista professionale. "Sì Amici mi ha un po' adottato. Devo confessare una cosa su Maria. La scoperta di Maria come professionista – lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre – è veramente imparare lo spettacolo con un'enorme fuoriclasse", ha spiegato Bravi alla Toffanin. E ancora, il cantante ha aggiunto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Nel salottino di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma in onda su Canale 5, ecco, il quale si è raccontato a tutto tondo, parlando anche del suo percorso ad Amici, il programma condotto da Maria Dee ormai da anni campione in termini di share.si è sbottonato molto sul suo rapporto con la conduttrice, per la quale ha speso parole bellissime, sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista professionale. "Sì Amici mi ha un po' adottato.unasu Maria. La scoperta di Maria come professionista – lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre – è veramente imparare lo spettacolo con un'enorme fuoriclasse", ha spiegatoalla Toffanin. E ancora, il cantante ha aggiunto: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LADY0FTHUNDER : @sharmstyles mi devo andare a confessare dal mio prete di fiducia - animalofregret : vi devo confessare una cosa che non credo di aver mai detto prima: gli yoonmin sono la mia vita - morozovoms : @yasiroms un ratto, però devo confessare di aver letto male il tuo tweet.. non ho letto la parola 'non' comunque se… - cinziaandrei : @too_xedo Sul caffè devo confessare che ho lo stesso problema, temo che il mio faccia schifo. Che ne dici se apriam… - _rjardon : RT @romaforu: ' Devo confessare che provo un senso di fastidio quando qualcuno dice, aspettandosi la mia generosa conferma, che Roma è una… -

Progetto, metropoli e climate change. Intervista a Marco Assennato (I) - EuroNomade Un mitico "luogo" che tuttavia, devo confessare, personalmente stento a pensare. Insomma non capisco bene a cosa ci si riferisca quando si indica in maniera un po' naive questa dimensione naturale ... MotoGp, a Portimao uno splendido podio per Bezzecchi: 'Iniziare la stagione così è speciale' Ho poi aspettato qualche giro, ma devo confessare che ho spinto al massimo almeno per 3/4 della distanza. Quando ero dietro a Jack (Miller, ndr) facevo fatica con la gomma anteriore, ho cercato di ... MotoGP Portimao, Bezzecchi: 'Iniziare così è speciale' - FormulaPassion Ho poi aspettato qualche giro, ma devo confessare ch e ho spinto al massimo almeno per 3/4 della distanza . Quando ero dietro a Miller facevo fatica con la gomma anteriore, ho cercato di superarlo ... Un mitico "luogo" che tuttavia,, personalmente stento a pensare. Insomma non capisco bene a cosa ci si riferisca quando si indica in maniera un po' naive questa dimensione naturale ...Ho poi aspettato qualche giro, mache ho spinto al massimo almeno per 3/4 della distanza. Quando ero dietro a Jack (Miller, ndr) facevo fatica con la gomma anteriore, ho cercato di ...Ho poi aspettato qualche giro, mach e ho spinto al massimo almeno per 3/4 della distanza . Quando ero dietro a Miller facevo fatica con la gomma anteriore, ho cercato di superarlo ... Michele Bravi fa una confessione su Maria De Filippi e Amici Biccy