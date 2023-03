“Deve essere estromesso dal campionato” la bordata che coinvolge anche la Juve

(Di martedì 28 marzo 2023) Una dichiarazione destinata a far rumore e chela; andiamo a scoprire cosa è stato detto in riferimento ai bianconeri. Agnelli (Ansafoto)Lantus sta preparando il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali; i bianconeri, però, stanno giocando un’altra partita molto più importante. Si svolge fuori dal campo e riguarda quella sulla penalizzazione di quindici punti. Una sentenza che, per forza di cose, ha cambiato i piani dei ragazzi di Allegri; sulla decisione di togliere quindi punti ai bianconeri è intervenuto, nella classifica diretta di TvPlay, Pietro Lo Monaco. Le sue dichiarazioni (che riportiamo qua sotto nel dettaglio) non sono state per nulla banali e, molto probabilmente, faranno parecchio rumore. Secondo lui, infatti, qualora si dovesse ripresentare una situazione del genere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : #Brunetta al #CNEL? No grazie. Lo dicevo ieri da #destra e continuo a dirlo oggi. Chi sghignazzava dei cotton fioc… - NicolaMorra63 : Julian #Assange non deve essere dimenticato, non deve essere ignorato. A Milano Domenica 2 aprile ci si ritrova pe… - BTSItalia_twt2 : ??| [WEVERSE] Dalla live di #JUNGKOOK (@BTS_twt): 'Ah e il video deve essere uscito... Calvin Klein. Sì, è uscito c… - ElisabettaFerr2 : RT @SERGIOBERLATO: Una bio-banca americana pubblica sui social un catalogo per la scelta dei bimbi, al pari di un prodotto. La mercificazio… - redfox78312431 : @Antigon84594285 @concetta1915 l'unica cosa che posso dire a parziale scusante delle parole della Mazzocchi è che i… -

Per il parlamento ucraino c'è una ragione precisa checonsigliare l'esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle prossime Olimpiadi . Una ragione che non è né politica né sportiva. Questa: qualcuno sul campo di gara potrebbe lasciarci la pelle. ..."Vogliochiaro, la Russiaritirarsi da ogni metro quadrato di territorio ucraino. Non dovrebbero esserci interpretazioni errate di ciò che implica la parola ritiro", ha aggiunto ...... efarlo per lui, per il suo team, per il mondo motociclistico. È una crescita direttamente proporzionale fra divertimento, successi e responsabilità. Bagnaia: quandoil "numero 1" è ...

Deve essere riallineata la classificazione per le attività esenti NT+ Fisco

Se si vogliono, per fare un esempio, pomodori che rimangano buoni anche dopo settimane se conservati in frigorifero, questi semplicemente "non esistono in natura, devono essere selezionati, visto che ...E' facile riempirsi la bocca su tecnoclogie innovative e rivoluzionarie, ma la tecnologia usata deve essere solida, conservabile, senza emissioni per gli abitanti della zona". (ANSA).