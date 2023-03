Detenzione di crack e cocaina | 4 arresti tra Guidonia e Palestrina

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 marzo 2023) – La Polizia di Stato, nelle ultime ore, ha svolto un’intensa attività antispaccio nell’area della cosiddetta campagna romana. Nel corso di servizi straordinari volti al controllo del territorio, realizzati anche in località più periferiche della città diMontecelio, gli agenti del commissariato distaccato di Tivoli, venuti a conoscenza di una fiorente attività di spaccio, hanno arrestato un italiano di 49 anni. Nello specifico, l’uomo aveva l’abitudine di utilizzare come deposito della droga un suo appartamento in via Stefano Cagna e, attraverso un cancelletto posteriore ivi presente, era solito raggiungere un bar prospiciente all’abitazione dove lo stesso si occupava della vendita della sostanza. Complessivamente sono stati sequestrati circa 1,35 kg di. L’arresto è stato convalidato. Avevano adibito un vecchio fabbricato di ...