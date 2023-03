Decreto bollette | riduzione Iva al 5% e bonus sociale | ma anche anche stop ai medici gettonisti e guerra ai cibi sintetici La bozza sul tavolo del Cdm

(Di martedì 28 marzo 2023) Iva ridotta sul gas, rinnovo del, manorme sulla sanità e sul fisco. Queste alcune delle misure contenuti nei 22 articoli delladel nuovoatteso nel pomeriggio di oggi 28 marzo in Consiglio dei ministri. Il documento parte con uno dei temi più complessi degli ultimi mesi: il governo intende affrontare il caro energia con «misure urgenti» mirate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi «nel settore elettrico e del gas naturale»: a questo proposito laparla del rafforzamento delelettrico e gas per le famiglie in difficoltà e con condizioni di salute svantaggiate e delladell’IVA e degli oneri generali nel settore ...

Sono alcune delle misure contenute nei 22 articoli della bozza del nuovoatteso oggi pomeriggio nel consiglio dei ministri che si riunirà alle 17 circa. Più tempo per sanare gli ...Nei 22 articoli della bozza del nuovoatteso oggi pomeriggio in consiglio dei ministri anche l'aumento di stipendi per il personale ...Più tempo per sanare le irregolarità formali e per il ravvedimento speciale. E' quanto prevede una bozza del nuovoche modifica il calendario della tregua fiscale introdotta dalla legge di bilancio. Slitta di sette mesi (dal 31 marzo al 31 ottobre 2023) la data per la prima rata per regolarizzare ...

Con il nuovo decreto bollette il governo Meloni rinnova la maggior parte degli aiuti in bolletta su gas e luce, ma nel testo c’è spazio anche per novità sullo stipendio dei sanitari e sul fisco. Il ...Allo studio anche le regole per la concorrenza. Il nuovo decreto bollette sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri, atteso per oggi pomeriggio intorno alle 17. Insieme al nuovo decreto con cui ...