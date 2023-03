Decreto bollette 2023, via libera del Cdm: le misure (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Decreto bollette, c’è l’ok del Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato il Decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. “Le misure a sostegno di famiglie e imprese sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico”, si legge in una nota del Mef. LE misure – Ventidue articoli in 21 pagine, allegati compresi. Oltre alla sforbiciata all’Iva sul gas, confermata al 5% anche per il secondo trimestre, sono presenti gli attesi ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) –, c’è l’ok del Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato ilcona sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. “Lea sostegno di famiglie e imprese sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell’obiettivo di favorire il risparmio energetico”, si legge in una nota del Mef. LE– Ventidue articoli in 21 pagine, allegati compresi. Oltre alla sforbiciata all’Iva sul gas, confermata al 5% anche per il secondo trimestre, sono presenti gli attesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??ANSA - Decreto Bollette, il governo reintroduce gli oneri sulla elettricità - Agenzia_Ansa : Il Cdm ha approvato il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Via gli oneri di sistema sul gas fino a giugno, ma tornano quelli sull'elettricità - ominodellaluce : Quindi per quanto riguarda bollette: ??GAS - IVA rimane al 5%, Sconto UG2 ridotto al 35% ad aprile poi eliminato da… - QdSit : Decreto bollette, ecco le agevolazioni per le imprese agricole -