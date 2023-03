Decreto bollette 2023 | via libera del Cdm | le misure

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) -, c'è l'ok del Consiglio dei ministri. Su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato approvato ilcona sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro. "Lea sostegno di famiglie e imprese sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell'andamento dei prezzi dell'energia, sia dell'obiettivo di favorire il risparmio energetico", si legge in una nota del Mef. LE- Per il gas è confermata nel prossimo trimestre (1 aprile - 30 giugno) la riduzione dell'Iva al 5% e l'azzeramento degli oneri di ...

La novità introdotta con il decreto riguarda il nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito, che a partire dal prossimo 1 ottobre al 31 dicembre 2023 avranno ...Il decreto sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri, atteso per oggi pomeriggio. Saranno prorogati gli sconti per luce e gas per famiglie e ...