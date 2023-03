Decine di ore di lezione saltate e ragazzi “abbandonati”, così l’Argan da eccellenza diventa un caso (Di martedì 28 marzo 2023) Roma – Che l’Argan sia un’eccellenza nel panorama dei Licei Artistici è un fatto, così come la innegabile competenza del personale docente. Tutto bello, se non fosse che… in classe spesso i professori non ci sono proprio. Troppo spesso, e per troppe ore. La segnalazione al preside, i genitori l’hanno fatta da tempo, ma le cose invece di migliorare sono peggiorate. I ragazzi hanno numerose ore di buco (anche 3 o 4 consecutive), e questo inevitabilmente rallenta – e di molto – il percorso didattico, rendendolo per di più frammentato e difficile da seguire. Non solo, ma capita anche che i ragazzi vengano lasciati soli in classe, senza sorveglianza. E ricordiamoci che si tratta in gran parte di minorenni. I genitori, stanchi di non avere risposte, sperano che sollevando il problema con la stampa, qualcosa ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) Roma – Chesia un’nel panorama dei Licei Artistici è un fatto,come la innegabile competenza del personale docente. Tutto bello, se non fosse che… in classe spesso i professori non ci sono proprio. Troppo spesso, e per troppe ore. La segnalazione al preside, i genitori l’hanno fatta da tempo, ma le cose invece di migliorare sono peggiorate. Ihanno numerose ore di buco (anche 3 o 4 consecutive), e questo inevitabilmente rallenta – e di molto – il percorso didattico, rendendolo per di più frammentato e difficile da seguire. Non solo, ma capita anche che ivengano lasciati soli in classe, senza sorveglianza. E ricordiamoci che si tratta in gran parte di minorenni. I genitori, stanchi di non avere risposte, sperano che sollevando il problema con la stampa, qualcosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Arrivati oltre 4.000 profughi in 24 ore. Segnalate decine di imbarcazioni dirette verso Lampedusa e le spiagge sici… - dottorbarbieri : ???????? RECORD DI SBARCHI DALLA TUNISIA: OLTRE QUOTA 3.000 IN 24 ORE Decine di barconi, gommoni e piccole imbarcazio… - salvatore_irato : RT @FocusOnAfricaEn: Sono arrivato al porto di #Ortona, in #Abruzzo, i 161 #migranti soccorso nel #Mediterraneo centrale dalla nave di @Eme… - ComparatoNicola : RT @FocusOnAfricaEn: Sono arrivato al porto di #Ortona, in #Abruzzo, i 161 #migranti soccorso nel #Mediterraneo centrale dalla nave di @Eme… - AntonellaNapoli : RT @FocusOnAfricaEn: Sono arrivato al porto di #Ortona, in #Abruzzo, i 161 #migranti soccorso nel #Mediterraneo centrale dalla nave di @Eme… -