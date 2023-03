De Zerbi sul talento della Juventus: i bianconeri provano a blindarlo (Di martedì 28 marzo 2023) Roberto De Zerbi è uno degli allenatori migliori in Europa e il suo fiuto per i talenti lo ha portato a scovare un campione in casa Juventus. La crescita esponenziale del valore del settore giovanile in casa Juventus è evidente e sotto gli occhi di tutti. I bianconeri infatti hanno lanciato moltissimi giovani in questa stagione e probabilmente molti altri sono pronti al grande salto. Questo sta spingendo molte squadre a investire sui ragazzi di Torino e anche un occhio attento come quello di Roberto De Zerbi sembra essere intenzionato a cambiare le sorti del suo Brighton. Roberto De Zerbi (Fonte: LaPresse)Il tecnico bresciano ha infatti individuato nel centrocampista classe 2005 Joseph Nonge Boende un possibile acquisto per poter elevare il suo Brighton. Il ragazzo compirà i 18 anni ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023) Roberto Deè uno degli allenatori migliori in Europa e il suo fiuto per i talenti lo ha portato a scovare un campione in casa. La crescita esponenziale del valore del settore giovanile in casaè evidente e sotto gli occhi di tutti. Iinfatti hanno lanciato moltissimi giovani in questa stagione e probabilmente molti altri sono pronti al grande salto. Questo sta spingendo molte squadre a investire sui ragazzi di Torino e anche un occhio attento come quello di Roberto Desembra essere intenzionato a cambiare le sorti del suo Brighton. Roberto De(Fonte: LaPresse)Il tecnico bresciano ha infatti individuato nel centrocampista classe 2005 Joseph Nonge Boende un possibile acquisto per poter elevare il suo Brighton. Il ragazzo compirà i 18 anni ...

