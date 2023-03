De Vrij e Dzeko | avanti con l’Inter? Un segnale chiaro sui piani di mercato

(Di martedì 28 marzo 2023) Stefan dee Edinsono vicini a rinnovare il contratto con, in scadenza il prossimo 30 giugno. Undella dirigenza nerazzurra suifuturi di. RINNOVI VICINI – Si avvicina il rinnovo del contratto per due giocatori del. Parliamo di Stefan dee di Edin, entrambi in scadenza il prossimo giugno. Con ogni probabilità il difensore firmerà un prolungamento biennale, mantenendo lo stesso stipendio attuale (poco meno di 4 milioni annui). L’attaccante invece allungherà il suo rapporto condi un anno, con leggera riduzione dell’ingaggio (da 5,5 a 5 milioni all’anno). Una scelta conservativa, comprensibile per un unico esclusivo motivo. Ma che ...

Con Bastoni sarà più difficile, persi vedrà, su Lukaku c'è un punto interrogativo ma dopo Calhanoglu arriva un altro rinnovo importante per l'Inter. Stefan De Vrij resterà all'Inter fino al 30 giugno 2025.

