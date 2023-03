De Luca celebra Minà: “Grande amante di Napoli e difensore del Sud” (Di martedì 28 marzo 2023) Vincenzo De Luca celebra il compianto giornalista Gianni Minà: per lui è un Grande amante di Napoli e difensore del Sud Un coro unanime sta salutando Gianni Minà. Il giornalista di Torino ma napoletano acquisito è scomparso ieri sera alla veneranda età di 84 anni, dopo una fulminea malattia cardiaca. Tra i commenti più belli per il conduttore di programmi indimenticabili della televisione italiana come Blitz, c’è di sicuro il messaggio di Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione Campania, attraverso i suoi canali social, ha scritto un post sincero per commemorare la scomparsa dell’immenso giornalista Gianni Minà: “La morte di Gianni Minà procura in tutti noi Grande tristezza. Con ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 marzo 2023) Vincenzo Deil compianto giornalista Gianni: per lui è undidel Sud Un coro unanime sta salutando Gianni. Il giornalista di Torino ma napoletano acquisito è scomparso ieri sera alla veneranda età di 84 anni, dopo una fulminea malattia cardiaca. Tra i commenti più belli per il conduttore di programmi indimenticabili della televisione italiana come Blitz, c’è di sicuro il messaggio di Vincenzo De. Il Presidente della Regione Campania, attraverso i suoi canali social, ha scritto un post sincero per commemorare la scomparsa dell’immenso giornalista Gianni: “La morte di Gianniprocura in tutti noitristezza. Con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luca_catone : RT @GiorgiaMeloni: Oggi l’Italia celebra il centenario dell’Aeronautica Militare: una affascinante storia caratterizzata da amore per la Pa… - tontini_luca : RT @AmbasciataUSA: C'è chi allontana i progressi che abbiamo faticosamente conquistato. Ma ogni bambina deve sapere che il suo futuro può e… - Luca_Milello : RT @PBerizzi: Lo striscione in onore del terrorista nero Concutelli esposto dagli ultrà della Roma. Il peggior fascistame da stadio non ha… - telepaceverona : Sabato 25 marzo, oggi è la solennità dell'Annunciazione del Signore, giornata in cui si celebra il momento in cui,… - clubdoria46 : VIDEO - La #Nazionale celebra così #LucaVialli #Europei #qualificazioni #azzurri -