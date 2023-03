DAZN, Urso: «Con nuovo centro risolto il nodo disservizi» (Di martedì 28 marzo 2023) La piattaforma di sport in streaming DAZN ha inaugurato nella giornata di oggi il NOC italiano, il Network Operation Center, il centro di monitoraggio creato in Italia per tenere sotto controllo il servizio e gestire il traffico. Un taglio del nastro che segue l’avvio dell’operatività del nuovo servizio, nei fatti partito a metà del mese L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 marzo 2023) La piattaforma di sport in streamingha inaugurato nella giornata di oggi il NOC italiano, il Network Operation Center, ildi monitoraggio creato in Italia per tenere sotto controllo il servizio e gestire il traffico. Un taglio del nastro che segue l’avvio dell’operatività delservizio, nei fatti partito a metà del mese L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

