Dazn presenta il Network Operation Center Ministro Urso | “Affronterà in tempo zero i disservizi”

(Di martedì 28 marzo 2023) “OggiItalia ha illustrato il nuovo, uno degli impegni assunti con noi a gennaio. Il nuovo centro di intervento, basato in Italia, permetterà il monitoraggio dello streaming, con la possibilità anche di affrontare inproblematiche e”. Lo ha annunciato su Twitter ildel Mimit Adolfo. Un intervento che nasce a seguito della convocazione d’urgenza, lo scorso 10 gennaio presso il ministero, dei vertici della piattaforma che detiene i diritti della Serie A di calcio. In quell’occasione, dopo alcuni, il governo e la Lega di A avevano ottenuto la garanzia cheavrebbe aperto un centro operativo in Italia. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Dazn presenta il network operation center. Il ministro Urso: 'Affronterà in tempo zero i disservizi' - Hellblazer84 : @DAZN_IT Anno del signore 2021: Allegri si presenta negli uffici con sulle spalle 6 campionati vinti, 4 Coppe Itali… - BianconeraNews : #Calvo presenta #InterJuventus prima del fischio d'inizio: le sue dichiarazioni. -

...66 eun'ottima prospettiva in ottica futura. Il club lusitano lo avrebbe messo nel mirino ...!1) Tutta la Serie A TIM è su. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche ...Sembrava uno dei tanti flirt di cui è stata protagonista la bionda conduttrice di. Invece l' ... Strapazza il Manchester City nei quarti, batte la Roma in semifinale e sia Kiev, contro ...La lista dei giocatori in scadenzadiversi profili che possono fare al caso del Milan. ... Tutta la Serie A TIM è solo sucon 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ...

Bayern, Tuchel si presenta: "Un onore essere a Monaco" DAZN

“Oggi Dazn Italia ha illustrato il nuovo Network Operation Center, uno degli impegni assunti con noi a gennaio. Il nuovo centro di intervento, basato in Italia, permetterà il monitoraggio dello ...Nel weekend è diventata ufficiale una notizia che era nell’aria da qualche settimana. Diletta Leotta è incinta. La popolare giornalista e influencer, che ...